Dijitalleşen dünyada açık eğitim masaya yatırılıyor

Açık eğitim çalışmaları ve dijitalleşen dünyada yapılması gerekenler 12-14 Eylül tarihlerinde Dijitalleşme Çağında Açık Eğitim Uluslararası Sempozyumu'nda ele alınacak.

Dijitalleşme ve eğitimde açıklık, günümüzde yükseköğretim alanında sıkça karşılaşılan eğilimler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Maltepe Üniversitesi ve Oldenburg Üniversitesi Açık Eğitim Araştırmaları Derneği tarafından, Dijitalleşme Çağında Açık Eğitim Uluslararası Sempozyumu 12-14 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Sempozyumda gerçekleştirilen açık eğitim çalışmaları ve dijitalleşen dünyada yapılması gerekenler ulusal ve uluslararası uzmanlarla tartışılmak üzere masaya yatırılacak. Maltepe Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Marma Hotel İstanbul Aisa'da gerçekleştirilecek sempozyumda, yükseköğretim kurumlarındaki araştırma ve uygulamalara yön verecek yeni yol haritaları ve farkındalığın arttırılması üzerine sunum ve paneller düzenlenecek.