Dijitalleşen özel güvenlik işlemleriyle 154 milyon lira tasarruf - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, özel güvenlik işlemlerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayan Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖGNET) sistemi ile geçen yıl 1 milyon 703 bin 355 işlemin dijital ortamda gerçekleştirildiğini ve 154 milyon 704 bin TL'nin vatandaşın cebinde kaldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel güvenlik hizmetleriyle ilgili tüm iş ve işlemlerin dijitalleştirilmesi çalışmaları kapsamında başlatılan ÖGNET sisteminin; özel güvenlik sektörü çalışanları ile Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı birimlerini tek çatı altında topladığı hatırlatılarak, "100 bine yakın kullanıcıyı bünyesinde barından sistem ile özel güvenlik evrak işlemleri dijital ortamda gerçekleşirken, vatandaş üzerindeki maliyet yükünün büyük bir bölümü de kalktı. Sistem sayesinde geçen yıl 1 milyon 703 bin 355 işlem dijital ortamda yapılırken, 154 milyon 704 bin 747 lira vatandaşın cebinde kaldı. 2 milyon 596 bin adet kağıt ise tasarruf edildi" denildi.

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI E-DEVLET'E TAŞINDIAyrıca yıllık ortalama 200 bin kişinin, özel güvenlik kimlik kartı alabilmek için başvuruda bulunduğu belirtilerek, "Bu başvurularda dilekçe, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu, banka dekontu, sağlık raporu vb. birçok evrak başvuru sahiplerinden fiziki olarak isteniyor. Bunun önüne geçebilmek için özel güvenlik kimlik kartı işlemleri de artık e-Devlet sistemine taşındı. e-Devlet üzerinden yapılan işlemler, vatandaşları yaklaşık 86 milyon lira maliyet yükünden kurtaracak. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca dijital dönüşüm faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen ÖGNET Projesi ve kimlik kartı başvuru işlemlerinin e-Devlet entegrasyonuyla, yıllık yaklaşık 3 milyon 571 bin 612 adet kağıt ise tasarruf edilecek" denildi.