Dijitalleşme dalgasına ayak uydurmayan şirketler yok olabilir

Koronavirüs salgınının dijital dönüşümü zorunlu hale getirdiğini söyleyen Uluslararası Ticaret Uzmanı Doç. Dr. Nebile Korucu Gümüşoğlu, "Ticarette e-ticaret, lojistik, e-pazarlama gibi kavramlar daha fazla yer alacak. Şoklara dayanıklı ülkeler, şirketler ve kişiler kazanacak. Dijitalleşmeye ayak uydurmayan şirketler ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak" dedi.

Koronavirüsün dünya ticaretine etkileri hakkında konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Uluslararası Ticaret Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nebile Korucu Gümüşoğlu, olası krizleri ve ülkeleri bekleyen yeni gelişmeleri değerlendirdi.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜME YATIRIM YAPMAYAN FİRMALAR YOK OLABİLİR"

Firmalarda dijitalleşme sürecinin başladığını dile getiren Doç. Dr. Gümüşoğlu, "Yatırımlar artık dijitalleşmeye göre şekillenecek. Dijitale yatırım yapan firmalar ayakta kalacak. Diğer firmalar ise koronavirüs salgını sonrası belki de yok olup gidecek." dedi.

"KISA VADEDE DENGEYE DÖNME OLMAYACAKTIR"

Yeni bir düzenin oluşacağını hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altını çizen Doç. Dr. Gümüşoğlu, "Koronavirüs salgını bir adımdır. Artık dijitalleşme hayatımızdan çıkmayacak. E-ticaret, lojistik, e-pazarlama ticarette daha fazla yer alacak. Beklenmeyen krizlere daha dayanıklı olmak için çalışacağız. Şoklara dayanıklı ülkeler, şirketler ve kişiler kazanacak. Bu süreçten birçok sektör olumsuz etkilediği için ekonomide dengeye dönmenin kısa vadede mümkün olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ"

Koronavirüsün dünya ticaretini mikro ve makro düzeyde etkilediğini de belirten Doç. Dr. Gümüşoğlu, "Bu etkinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyorum. Mikro düzeyde insanların tüketici davranışlarını değiştirdi. Gıdaya olan talep ve organik tarıma yönelim arttı. Organik gıda ticaretinde daha fazla artış bekleniyor." dedi.

"SALGINDAN EN ÇOK GENÇLER ETKİLENECEK"

Dünya Çalışma Örgütü'nün son raporunu hatırlatan Doç. Dr. Gümüşoğlu, "Koronavirüs, firmalardaki işgücünü de etkiliyor. İşgücü piyasasındanen fazla gençler olumsuz etkilenecek gibi görünüyor. Çünkü rapora göre, gençlerin 5'te1'i ne eğitimde ne işgücünde ne de öğretimde bulunuyor. Dünyada zaten genç işsizlik ile ilgili sorun varken, gençlerin büyük bir çoğunluğu kısmi zamanlı işler, hizmet ve turizm sektöründe görev alıyor. Bunların salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini düşünürsek maalesef bu süreçten olumsuz etkilenecek kitlelerin başında gençler geliyor." diye konuştu.

"KADIN İŞGÜCÜ DE YARA ALACAK"

IMF'nin son raporuna göre dünya genelinde Koronavirüs nedeniyle yüzde 3'lük küçülme beklendiğini dile getiren Doç. Dr. Gümüşoğlu, "AB ülkeleri için bu küçülme yüzde 7 olarak açıklandı. Dolayısıyla ekonomik ve ticari açıdan beklenen en büyük tehlikelerden biri de işsizlik olacak. Yine Dünya Çalışma Örgütü'nün raporuna göre birçok sektörde yer alan kadınlar da bu süreçte yara alacak." dedi.

"TÜRKİYE 2021'DE YÜZDE 5 BÜYÜYECEK"

Doç. Dr. Gümüşoğlu, "IMF'nin raporunda Türkiye'nin bu yıl yüzde 5 küçülmesi, önümüzdeki yıl ise yüzde 5 büyümesi öngörülüyor. Turizm, eğitim gibi sektörlerde dijitalleşmeye gitmek zorundayız. Aslında bu süreçte ilk adımlar atıldı.Bunun sonucu olarak da 1 milyon yazılımcı yetiştirilecek.Bu kararın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Salgından, eğitime ve bilime önem vererek kurtulabiliriz. Ülkelerin bilime verdiği değerin arttığını görüyoruz." dedi.

"AVRUPA BİRLİĞİ GİBİ ÖRGÜTLER SORGULANACAK"

Ülkeler arası ilişkilerin ekonomik ve politik olarak değişim sürecine gireceğini söyleyen Doç. Dr. Nebile Korucu Gümüşoğlu, "Öncelikle Avrupa Birliği (AB) gibi ekonomik örgütler ve iş birlikleri sorgulanacak. Çünkü İtalya, Fransa gibi salgını ağır yaşayan ülkeler dayanışma noktasında sorun yaşadı, bunu gözlemledik. 'Salgın sonrası ekonomik örgütlere gerek olacak mı? Bu örgütler varlığını sürdürecek mi?' gibi politik tartışmalar olabilir. Uzun vadede AB'nin dağılması gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)bile varlığı, yapılan yatırımlar sorgulanıyor." şeklinde konuştu.