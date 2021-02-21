Dijitalleşme, Geleneksel Satışın Sonunu mu Getiriyor?

UiPaht Türkiye Satış Direktörü Cem Şatana, dijitalleşmenin geleneksel satışa olan etkilerini anlattı.

Satış süreci ve satış stratejisinin 2. Dünya Savaşı'ndan beri büyük farklılık göstermediğini ancak dijitalleşmeyle beraber bu sürecin inanılmaz derecede hızlandığını belirtti.

Doğru müşteriyi bulma noktasında dijital kanallardan farklı yöntemlerle müşteriye kolay erişim sağlandığını, potansiyelin hızlı tespit edildiğini söyleyen Şatana, eskiden müşterilerin bilinçli olmadığını, bilgiye ulaşamadığını ancak günümüzde bilinçli, sabırsız bir müşteri olduğunu ifade etti.