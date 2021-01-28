"Dijitalleşme online eğitime talebi artırırken yeni iş fırsatları yaratıyor" öngörüsü - Son Dakika

"Dijitalleşme online eğitime talebi artırırken yeni iş fırsatları yaratıyor" öngörüsü

28.01.2021 15:01

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, online eğitime olan talebin pandemi koşullarının da pozitif etkisiyle arttığını belirterek, "2020-2021 akademik yılında online eğitim sayesinde kesintiye uğramadan devam eden eğitim ve öğretim, dijitalleşen...

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, online eğitime olan talebin pandemi koşullarının da pozitif etkisiyle arttığını belirterek, "2020-2021 akademik yılında online eğitim sayesinde kesintiye uğramadan devam eden eğitim ve öğretim, dijitalleşen dünyada ortaya çıkan yeni iş fırsatlarına daha uygun ve hızlı insan kaynağı yetiştirilmesine önemli katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde hızla dijitalleşen dünya, yaşam tarzından eğitime, eğlenceden alışverişe hayatı bir yıl içinde değiştirdi. Eğitim ve öğretimdeki dijitalleşme, tüm dünyada olduğu gibi KKTC ve Türkiye'deki üniversitelerde online eğitime geçiş sürecini hızlandırmanın yanı sıra eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesini sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay, tüm sermayesi ile yazılımları yerli ve milli olan Netkent'in, dijital eğitimin bugün geleceği noktayı yıllar öncesinden öngörerek yola çıktığını belirtti.

Turgay, 2020-2021 akademik yılında online eğitim sayesinde kesintiye uğramadan devam eden eğitim ve öğretimin, dijitalleşen dünyada ortaya çıkan yeni iş fırsatlarına daha uygun ve hızlı insan kaynağı yetiştirilmesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Dijitalleşme, kolay erişilebilirlik, kişiye özel modelleme ve mobilitenin, önemi her geçen gün artan kavramlar olarak öne çıktığını vurgulayan Turgay, internet kullanımındaki yaygınlaşmanın, dünyanın her köşesinde eş zamanlı toplantıları, eğitimleri ve kampanyaları mümkün kıldığını, bu yapısal değişimlerin özellikle Z kuşağının iş hayatına katılmaya başlaması ile birlikte giderek hız kazanan bir trend olduğunun gözlemlendiğini aktardı.

Turgay, "Z kuşağı fiziksel sınırları aşan, kültürler üzeri bir sosyalleşme çağının içerisinde iş dünyasında yerini almaya başlamıştır. Artık bilgiye çok kolay erişebilen ve eğitim olgusunu hayatının sürekli, devam eden bir parçası olarak gören gençlerimiz, bu bağlamda online eğitime her geçen gün artan bir ilgi ile bakmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Online eğitimler, yeni iş niteliklerine göre hazırlanan programları oluşturuyor"

Uluslararası Online Eğitim Trendleri 2020 Raporu'nu değerlendiren Turgay, online eğitime olan talebin pandemi koşullarının da pozitif etkisi ile çok yüksek oranda arttığına dikkati çekti.

Raporda yer alan verilerin, online öğrenci dağılımında aynı programda farklı etnisite ve coğrafyadan gelen öğrenci sayısındaki artışı net olarak gösterdiğini kaydeden Turgay, raporda öne çıkan en önemli sonucun, işveren ve işe alım profesyonellerinin yüzde 94'ünün tercih sebepleri arasında online eğitimlerin yeni iş niteliklerine göre hazırlanan programları olduğunu bildirdi.

Turgay, "Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi olarak, 'bilimin ışığında doğan ülkü' felsefesi ile çıktığımız bu yolculukta, çağımızın dinamiklerini ve gençlerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz etmiş olduğumuzu bir kere daha görmenin sevincini yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yeni lisans ve yüksek lisans programlarımız ile daha fazla alanda, nitelikli, çağdaş ve entelektüel birikimi yüksek gençlerimizi ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Dijitalleşme online eğitime talebi artırırken yeni iş fırsatları yaratıyor' öngörüsü - Son Dakika Ekonomi


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