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Dijitalleşme süreci üretim trendlerini değiştiriyor - Son Dakika

Dijitalleşme süreci üretim trendlerini değiştiriyor

23.06.2021 10:57
Dijitalleşme süreci üretim trendlerini değiştiriyor, System.String[]

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, "Sanayi 4.0 olarak adlandırdığımız bu evrede insanlar değil, akıllı makineler ve robotlar yer alıyor.

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, "Sanayi 4.0 olarak adlandırdığımız bu evrede insanlar değil, akıllı makineler ve robotlar yer alıyor. Dünya genelinde insanlar artık ağır ve tekrarlayan üretim sürecindense çok daha verimli alanlarda rol almaya başlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, üretimde verimlilik, enerji tasarrufu ve çalışan konforunun arttığı Sanayi 4.0'a uyumlu dijital fabrikalar tasarlayan Mitsubishi Electric, IoT Türkiye tarafından düzenlenen YouTube canlı yayınına katıldı.

"Dijital Dönüşüm Hikayeleri" etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, sanayide dijitalleşme ve endüstriyel robot teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri izleyicilerle paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tolga Bizel, son yıllarda tüketici taleplerinin değişmesiyle fabrikaların da büyük bir dönüşüm içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ticaret yapma şekillerimiz hızla değişiyor ve farklılaşan tüketici ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni üretim teorileri konusu gündeme geliyor. Uzun zamandır fabrikalarımızı ve altyapımızı bir önceki sanayi evresinde var olan üretim teknolojilerine senkron bir şekilde kullanıyorduk. Mitsubishi Electric olarak yeni endüstri evresine yanıtımız ise e-F@ctory konsepti, yani dijital fabrikalar oldu. Bu konsepti 2003 yılından bu yana kendi üretim bantlarımızda da kullanmaya başladık.

Fabrika içerisinde üretilen verilerin bulut sistemlerine taşınarak orada anlamlı hale gelmesini ve üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlayan e-F@ctory altyapımız sayesinde üretimde çok yüksek hız, maliyet tasarrufu, kalite ve verimlilik artışı sağlıyoruz. Artık Sanayi 4.0 olarak adlandırdığımız bu evrede insanlar değil, akıllı makineler ve robotlar yer alıyor. Dünya genelinde insanlar artık ağır ve tekrarlayan üretim sürecindense çok daha verimli alanlarda rol almaya başlıyorlar. Dijital ve akıllı fabrikaların sayısının hızla arttığını söyleyebiliriz."

"Robotların algılama ve anlama süreci sonrasında karar verebilmesini sağlamak için çalışıyoruz"

Fabrikaların dijital dönüşümünün sadece robotlarla değil, fabrika içerisindeki tüm nesnelerin akıllı hale gelmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Bizel, "Günümüzde karar verme mekanizmalarının değişmesi ve özellikle ticaretin internet tabanında hızlanmasıyla birlikte tüketici tercihlerinin çok çabuk bir şekilde hayata geçirilmesi ihtiyacı doğuyor ve fabrikanın da buna yanıt vermesi bekleniyor. Biz de Mitsubishi Electric olarak akıllı algılayıcılar sayesinde robotların algılama ve anlama süreci sonrasında karar verebilmesini sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bizel, yapay zeka teknolojileriyle güçlendirilmiş bu yeni yaklaşıma Mitsubishi Electric'in tescilli AI markası olarak MAISART (Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology) ismini verdiklerini aktararak, "Şirket olarak bizim robotlarımız yapay zeka algoritmalarına sahip bir şekilde üretiliyor. MAISART teknolojimiz sayesinde, yüksek bilişim ihtiyacını fabrikanın içinde sağlayamamak, fabrikada anlık olarak üretilen milyonlarca veriyi analiz edecek bir yapıyı kuramamak, buluta veya server'lara taşınacak bilgilerin güvenliğini sağlayamamak gibi sorunları da fabrika içinde çözmek mümkün oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital dönüşümü salgın öncesi gerçekleştiren şirketler üretime sorunsuz devam etti"

Tolga Bizel, Kovid-19 süreci ve sonrasında yaşanan dijitalleşme konusuna değinirken, dijital dönüşümü salgın öncesi gerçekleştiren şirketlerin üretime sorunsuz bir şekilde devam ettiğini, böylece üretimin aksamadığını ve normal hayata devam edilebildiğini bildirdi.

Birçok fabrikanın Sanayi 3.0 evresinin tüm gerekliliklerini yerine getirebilecek donanıma sahip olduğunu vurgulayan Bizel, şunları kaydetti:

"Eksiklikleri olan birçok firmanın ise salgınla birlikte dijital dönüşümün önemini ve gerekliliğini anladığına şahit olduk. Özellikle KOBİ'lerin dijital dönüşüm konusunda salgın öncesi ve sonrasındaki bakış açıları arasında büyük farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Birçok sanayici, dijital dönüşümü başlatmak için finansal açıdan zorlandı ancak bu dönüşümle birlikte değişen kaliteyi, fabrikalarının sağladığı uyum ve yapılan yatırımların kazandırdığı verimi deneyimledi.

Burada üreticilere düşen en önemli görevlerin başında, dijital dönüşümün ne olduğu ve fabrikanın kültürünün bu dönüşümü ne kadar kaldırabileceği konusunda çalışma yapmak geliyor. Günün sonunda birçok fedakarlık göstererek harcanan para ve yatırımlarla gelebildiğiniz nokta sanayinin üçüncü evresinin ihtiyaçlarını karşılayan üretim bandına sahip olmaktır ancak bu bile çok büyük bir kazanım olacaktır. Avrupa'daki fabrikaların yapısına ve bulunduğumuz tedarik zincirine ne kadar yakın olursak dijital dönüşüm trenini yakalama şansımız o kadar kolay oluyor."

geri dönüşüm, Ticaret, Türkiye, Fabrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijitalleşme süreci üretim trendlerini değiştiriyor - Son Dakika


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