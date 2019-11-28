Dijitalleşme sürecinde bir hamle de öğrenci kulüplerinden

Anadolu Üniversitesi, bünyesinde öğrenci kulüpleri arasına yeni katılan Dijital Dönüşüm Kulübü ile dijitalleşme sürecini kampüs içerisine yayıyor.



Hızla büyüyen dijital dünya ve gelişen teknolojilerin, öğrenciler arasında farkındalık yaratması amacıyla Dijital Dönüşüm Kulübünü kurduklarını belirten Kulüp Başkanı Mert Tekdemir, "Gelişen teknoloji ile birlikte dijital dönüşüm çok büyük bir önem kazandı. Öğrenciler tarafından bunun çok fark edilmediğini düşünüyoruz. Dijital Dönüşüm Kulübü vasıtasıyla farkındalık oluşturmak istiyoruz. Dijital dönüşüm, pazarlama ve iletişim gibi alanlar altın çağını yaşıyor. Yeni dönemin kurucuları, bu alana yönelen öğrenciler olacak. Biz de öğrencileri bilgilendirmek için böyle bir karar aldık. Özellikle son dönemde Anadolu Üniversitesi dijital alanda yaptığı üretimlerle adını epey duyurdu. Bu da bizi teşvik eden noktalardan biriydi. Biz böyle bir atılım yapacağımız zaman üniversitemiz tarafından destekleneceğimizi biliyorduk. Devlet üniversiteleri arasında açılan ilk dijital dönüşüm kulübüyüz. Dijital olarak en gelişmiş devlet üniversitelerindeniz. Bundan dolayı görüşmeye başladığımız andan itibaren son derece destek gördük" şeklinde konuştu.



"Dijital 2020 ile bahar döneminde 6 etkinlik planladık"



"Dijital 2020" adında bir etkinlik programı tasarladıklarını aktaran Dijital Dönüşüm Kulübü Başkan Yardımcısı Zeynep Buse Şokur, 6 farklı etkinlikle bahar dönemini tamamlamayı planladıklarını anlattı. İçerisinde dijital yaşam, dijital eğitim ve dijital turizm kavramların bulunduğu etkinlikleri paylaşan Zeynep Buse Şokur, "Dijital 2020 ismiyle etkinlik yapmayı planlıyoruz. Bu etkinliği de altıya ayırdık. 'Diji Yaşam' etkinliği ile en kapsamlı etkinliğimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Günlük hayatımızda olan bütün dijital olaylar bu etkinlikte ele alınacak. 'Diji Cüzdan' etkinliği ile bankacılık veya pazarlama konularında çağın gereksinimleri ön plana çıkaracağız. 'Diji Rotam' etkinliği ile turizmde dijitalleşme ve akıllı şehirleşme konusunu ele alacağız. Eğitim noktasında ise 'Diji Eğitim' etkinliği planlarımız arasında bulunuyor. 'Diji Ekran' ile ekranlarda dijital dönüşüme değineceğiz. Bunların yanı sıra 'Diji Yaka' adında bir etkinlik daha yapacağız. Alanında uzman insanlarla temasa geçtik. Onların geleceği bir zirve yapacağız" dedi. - ESKİŞEHİR