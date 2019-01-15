Son Dakika Haberleri: Dijitalleşme Yolculuklarında Kobi'lere Destek Olmayı Sürdürüyor

Dijitalleşme Yolculuklarında Kobi'lere Destek Olmayı Sürdürüyor

33 dakika önce

Vodafone, "KOBİ'leri dijitalleştirirken tasarruf ettirmek" amacıyla yola çıktığı "Dijital İş Ortağım" program serisiyle, büyük ölçekli işletmeleri ve girişimcileri, Ali Sunal moderatörlüğünde KOBİ'lerle buluşturmaya devam ediyor.

Dijitalleşme Yolculuklarında Kobi'lere Destek Olmayı Sürdürüyor, System.String[]
Vodafone, "KOBİ'leri dijitalleştirirken tasarruf ettirmek" amacıyla yola çıktığı "Dijital İş Ortağım" program serisiyle, büyük ölçekli işletmeleri ve girişimcileri, Ali Sunal moderatörlüğünde KOBİ'lerle buluşturmaya devam ediyor.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Youtube'da "Vodafone İş Ortağım" kanalı üzerinden yayınlanan ve KOBİ'lerin, dijitalleşme yolculuklarında büyük işletmelerden tavsiyeler alabildiği program serisini sürdürüyor.

"Dijital İş Ortağım Programı" adıyla oyuncu Ali Sunal'ın moderatörlüğünde yayınlanan serinin ikincisi, "KOBİ'lerimiz İçin Veri Odaklı Dijital Dönüşüm" başlığıyla düzenlendi.

"KOBİ'ler için doğru medya stratejisi nasıl olmalıdır, veri ve veri güvenliği neden önemli, neden dijitalleşmeliyiz" sorularına cevap aranan ikinci programın konuğu, WPP Türkiye Ülke Başkanı ve GroupM Üst Yöneticisi (CEO) Demet İkiler oldu.

"Türkiye'nin En Etkili 50 İş Kadını"ndan biri seçilen Demet İkiler, tüketici davranışları ve alışkanlıklarının anlaşılmasında dijitalleşmenin yeri ve önemi konusunda KOBİ'leri bilgilendirerek tavsiyelerde bulundu.

İkiler ayrıca, katılımcı KOBİ'lerle, Vodafone çözümleriyle elde ettikleri büyüme, tasarruf ve verimlilik artışı deneyimlerini de paylaştı.

İTÜ Vodafone Future Lab'de gerçekleştirilen ve KOBİ'lerin izleyici olarak davet edildiği program öncesinde işletmeler, düzenlenen Future Lab turunda, verimlilik artışı, verimlilik takibi, bilgi ve şirket güvenliği ile sektörlerindeki yeni fırsatlara yönelik sunulan Vodafone IoT çözümleri hakkında bilgi aldı.


"Gelecek, dijitalleşme yarışında hızlı ve doğru adım atabilenlerin olacak"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte, şirketlerin artık dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet avantajına sahip olacağını belirtti. Şahin şunları kaydetti:

"Görünen o ki gelecek, dijitalleşme yarışında bugünden hızlı ve doğru adım atabilenlerin olacak. Dünyada artık pek çok şirket, dijitalleşme ile fırsatlar yakalayabileceğinin, maliyetlerini azaltabileceğinin, verimliliği ve rekabet gücünü artırabileceğinin farkında. Ancak ülke ekonomimizin can damarları olan KOBİ'lerin de dünya bu denli hızlı değişirken aynı hızla değişmeleri ve dijitalleşmeleri, küresel rekabette geride kalmamaları da kritik. Dijital İş Ortağım programı ile yola çıkarken hedefimiz bu nedenle büyük işletmelerin dijitalleşmedeki başarı hikayelerinin, KOBİ'lere daha iyi bir gelecek için ilham vermesiydi.

Bu program
serimize ek olarak Nesnelerin İnterneti (IoT) alanındaki global tecrübemizle ve akıllı teknoloji merkezimiz İTÜ Vodafone Future Lab ile işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve teknolojiler geliştirmeye, dijitalleşme yolculuklarında onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. İşletmelerimizin geleceği, rekabetçi, verimli ve sürdürülebilir büyüyebilen yapılar olarak karşılayabilmelerine katkı sağlamayı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:57 Kaynak: AA

Ali Sunal, Ekonomi
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