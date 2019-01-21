Son Dakika Haberleri: Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu 30 Ocak'ta Duyurulacak

Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu 30 Ocak'ta Duyurulacak

1 saat önce

– Dijital Türkiye Platformu, 30 Ocak Çarşamba günü Kanyon Ofis'te "Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu"nu açıklayacak.

Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu 30 Ocak'ta Duyurulacak, System.String[]
– Dijital Türkiye Platformu, 30 Ocak Çarşamba günü Kanyon Ofis'te "Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu"nu açıklayacak.

Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİSAD ve TESİD işbirliği ile 2011'den bu yana Faruk Eczacıbaşı'nın başkanlığında faaliyet gösteren ve koordinasyonunu yapılan Dijital Türkiye Platformu'nun 30 Ocak'taki toplantısında, Dijital Türkiye Platformu'nun üyesi olduğu Digital Europe'un Genel Direktörü Cecilia Bonefeld-Dahl da konuşmacı olarak katılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi
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