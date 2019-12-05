Dijitalleşmede öncü şehir Bursa

Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO), Vodafone Business Dijitalleşme Tırı'nı BUTGEM'de Bursa iş dünyasıyla buluşturdu. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, " Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden şehirlerin başında Bursa geliyor" dedi.



Vodafone Business Dijitalleşme Tırı'nın 10. durağı BTSO'nun öncü projelerinden BUTGEM oldu. Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu'nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözümün sergilendiği tırda dijitalleşme ve e-ticaret gibi alanlarda da bilgilendirme sağlanıyor. BTSO'nun ev sahipliğinde gerçekleşen 'Vodafone Business Dijitalleşme Tırı'nın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik de katıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türkiye'nin makineleşme, seri üretim ve otomasyon olarak bilinen önceki 3 sanayi devriminde etkili olamadığına dikkat çekerek, "Bursa gibi lider şehirler sayesinde ülkemiz Endüstri 4.0'ı yakalamanın azmini ve heyecanını taşımaktadır. Türkiye'deki oda ve borsalara model çok sayıda yenilikçi hizmeti uygulamaya geçirirken, dijital dönüşüm hareketiyle üyelerimizle iletişimimizi daha da güçlendirdik. Suni zeka ve nesnelerin interneti gibi yeni kavramların firmalarımızın iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirdiği yeni dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamı hazırlamak adına başta TEKNOSAB, KOBİ OSB, BUTEKOM ve Bursa Model Fabrika gibi yenilikçi projelerlerimiz ile birlikte Bursa dijitalleşme anlamında öncü niteliğine ulaşmıştır. Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden şehirlerin başında Bursa geliyor" diye konuştu. - BURSA