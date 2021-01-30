Dijitalleşmeye rağmen plağa ilgi arttı - Son Dakika

Dijitalleşmeye rağmen plağa ilgi arttı

30.01.2021 17:32
Dijitalleşmeye rağmen plağa ilgi arttı, System.String[]

"Eskiden plaklar atılıyordu.

"Eskiden plaklar atılıyordu. Ben de zamanında biriktirmedim, o ilgiyi göstermedim. Özellikle filmler çıktıktan sonra plağa olan ilgi yoğunlaştı, satışlar arttı. Eski sanatçılar revaçta. Ferdi Özbeğen, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Zeki Müren ve ismini sayamadığım birçok sanatçı var. Bunlara ilgi her zaman fazla. Şu an Semiramis Pekkan çıktı ona yoğun bir ilgi var. Her geçen gün daha iyiye gidiyor."

İspir, bu yıl bir çevrim içi platformda yayınlanan dizinin etkisiyle Ferdi Özbeğen şarkılarına ilginin arttığını, elindeki stokların tükendiğini ve satışların patlama yaptığını belirtti.

Türkiye'de plak satışı yapanların da satın alanların da günden güne arttığını dile getiren İspir, "Plak daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor. Özellikle salgın döneminde çok ilgi var. Satışlar arttı. Satıcılar olarak biz memnunuz bu durumdan. İnsanlar evde kaldıkça plağa daha fazla önem veriyorlar. Hobi olarak değerlendiriyorlar. Müziğe ilgisi olan insanlar evde kaldıkça illaki plak alıyor." diye konuştu.

"En kötü plak 8 kondisyon olmalı"

Plak alırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgi veren İspir, "Dönem baskılarda kondisyon çok önemli. Üzerindeki çiziklere göre kondisyonu belirleyen unsurlar var, bu unsurlara dikkat etmek gerekiyor. En kötü plak dediğimiz 8 kondisyon olmak zorunda. Onun haricindekiler pikapta atlama, takılma, farklı ses gibi sorunlar yapabiliyor." dedi.

İspir, artık taş plak üretilmediğini, bu devrin 1800'lü yıllarda başlayıp 1950'li yıllarda sona erdiğini anlattı.

Eski dönem plakları 200-250 TL

Vedat İspir, dönem plakları koleksiyonluk olduğu için fiyatlarının 200-250 TL, yeni basım plakların fiyatlarının ise 100 TL olduğunu belirtti.

Türkiye'de en zengin yabancı plak seçkisini elinde bulundurduğunu aktaran İspir, bu plakları da yurt dışından satın aldığını söyledi.

Her plağı dinlediği için çok istemesine rağmen kendi koleksiyonunu oluşturamadığını anlatan İspir, "Her plağı gördüğüm için bende o doyum var çok şükür. Çocukluğumdan beri dinliyorum severek. Bir koleksiyon yapmıyorum açıkçası ama koleksiyon yapan çok değerli müşterilerim var, onları takdir ediyorum açıkçası." ifadelerini kullandı.

İspir, eski dönem plakları yönünden oldukça zengin olan Türkiye'de bir plak fabrikasının bulunmaması nedeniyle yeni dönem plaklarının çoğunlukla yurt dışında basıldığını belirtti.

Plak satışı yapılabilecek ortamların yaygınlaştırılmasını istediklerini ifade eden İspir, yetkililerden, İstanbul ve farklı illerde pazar ve etkinlik ortamlarının oluşturulmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Dijitalleşmeye rağmen plağa ilgi arttı

Orhan Gencebay, Ferdi Özbeğen, Türk Lirası, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dijitalleşmeye rağmen plağa ilgi arttı - Son Dakika Magazin


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