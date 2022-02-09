Dijitalpark Teknokent Rize Şubesi için yer tahsisi yapıldı - Son Dakika

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, teknoloji geliştirme bölgesinin Rize'deki patent başvurularını artıracağını söyledi.

Karaman, üniversitenin toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türk-Alman Üniversitesi'yle ortak Dijitalpark Teknokent adlı teknoloji geliştirme bölgesi kurduklarını belirtti.

Teknokentlerin araştırma geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı, ileri teknolojilerin üretildiği ve üniversite sanayi işbirliğinin aktif edildiği merkezler olduğunu ifade eden Karaman, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk-Alman Üniversitesinin ortak kuruluşu Dijitalpark Teknokent, iki farklı şehirde şubesi olan bir teknokenttir. Bu özelliğiyle Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahiptir." dedi.

Karaman, Dijitalpark Teknokent'in bir şubesinin İstanbul Çekmeköy sınırları içerisinde yer alan 45 dönümlük arazide yer aldığını, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi'nde ise 3 bin 506 metrekarelik arazinin teknoloji geliştirme bölgesi olarak tahsis edildiğini kaydetti.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun illerin 2021 yılı patent başvuru sonuçlarını yayınladığını aktaran Karaman, şöyle devam etti:

"Orada hem ilimiz hem de üniversitemiz için gurur verici bir tablo ortaya çıktı. Türkiye'de illere baktığımız zaman en fazla patent başvurunun İstanbul'da olduğunu görüyoruz. Peşinden Ankara, sonra İzmir geliyor. Rize, 45 patent başvurusu ile Türkiye genelinde 23. sırada yer alıyor. Orta ve Doğu Karadeniz'e baktığımızda ise en fazla Samsun, sonra da Rize olmuş oluyor. Trabzon'un 28 başvurusu var. Giresun'un 11, Artvin'in ise 3 başvurusu var."

Karaman, teknoloji geliştirme bölgeleri ile patent almanın ilişkisi olduğunu belirterek, "Kişiler patent aldıkları ürünleri sanayiye dönüştürmek ve ticarileştirmek işini bu bölgelerde yapacaklar zaten. Yani teknoloji geliştirme bölgelerinde bunu bir nevi ete kemiğe büründürüp artık ticarileştirecekler, böyle bir boyutu var bu işin. Dolayısıyla bizim teknoloji geliştirme bölgesi ilimizdeki patent başvurularını artıracaktır. Aynı zamanda patent başvurularının da ticarileşmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.