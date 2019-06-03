Son Dakika Haberleri: Dijon, Ligue 1'de kaldı
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Dijon, Ligue 1'de kaldı

50 dakika önce

Dijon, play-out rövanşında konuk ettiği Lens'ı 3-1 yenerek Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) kaldı.

Dijon, Ligue 1'de kaldı, System.String[]
Dijon, play-out rövanşında konuk ettiği Lens'ı 3-1 yenerek Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) kaldı.
Ligue 1'i 18. sırada bitiren Dijon, İkinci Lig (Ligue 2) play-off'larını kazanan Lens ile play-out rövanş maçında karşılaştı.
Dijon, rakibini 28 ve 90+1. dakikalarda Naim Sliti ile 70. dakikada Wesley Said'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Lens'ın tek golü, 39. dakikada Jean-Kevin Duverne'den geldi.
İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 3-1 yenen Dijon, gelecek sezon da Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazandı.
Fransa'da bu sezon Caen ve Guingamp, Ligue 2'ye düştü, Metz ve Brest ise Ligue 1'e yükselen takımlar oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Futbol, Fransa, Spor
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