Son Dakika Haberleri: Dik bakış martıları yiyeceklerden uzak tutuyor
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Dik bakış martıları yiyeceklerden uzak tutuyor

1 saat önce

Araştırmacılar, martıları alıp kaçtıkları yiyeceklerden uzak tutmanın yolunun hayvanlara dik dik bakmaktan geçtiğini ortaya koydu.

Dik bakış martıları yiyeceklerden uzak tutuyor, System.String[]
Araştırmacılar, martıları alıp kaçtıkları yiyeceklerden uzak tutmanın yolunun hayvanlara dik dik bakmaktan geçtiğini ortaya koydu.
BBC'nin haberine göre, İngiltere'nin Exeter Üniversitesinden araştırmacılar, bilhassa deniz kenarlarında insanların yemeğine ortak olan martılar üzerinde bir araştırma yürüttü.
Yere bir paket patates kızartması koyarak martıları gözlemleyen araştırmacılar, göz teması kurulan ve kurulmayan martıların patatese yaklaşma sürelerini hesapladı. 74 ringa martısı üzerinde yapılmak istenen araştırma, martıların büyük bölümünün katılım göstermemesi üzerine 27 martıyla yürütüldü.
Çalışma yürütülen 27 martıdan 19'unun dik dik bakıldığında yemeğe yaklaşmaktan kaçındığı, bakılmadığında ise yiyeceğe yaklaştığı gözlendi.
Araştırma, martıların, göz teması kurulan martıların yiyeceğe yaklaşma süresinin ortalama 21 saniye daha uzun sürdüğünü gösterdi.
Çalışmanın sonuçları, Exeter Üniversitesinin internet sayfasında yayımlandı.
İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:26 Kaynak: AA
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