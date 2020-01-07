Dik durmanın teknolojik çözümü Arıkovanı'nda

Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, hayata dokunan fikirleri desteklemeye devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon odaklı fikirlerinin desteklendiği platform Arıkovanı, girişimcilerin parlak fikirlerini desteklemeyi sürdürüyor.

"Kişisel duruş antrenörü" olarak fonlanmaya devam eden Kodgem Straight, kişilerin duruşunu 21 günde iyileştirmesine olanak sağlıyor. Proje, masabaşında otururken veya yürürken duruşu değiştirmenin en basit, en hızlı ve en doğal yolu olmayı ve böylece postürü düzeltmeyi hedefliyor.

"Dik durmak için teknolojik çözüm" olarak tanımlanan Kodgem Straight, giyilebilir cihaz sayesinde duruş bozulduğu an bedene küçük titreşimler veriyor. Hipoalerjenik olan yapıştırıcıların bir tarafı cilde, diğer tarafı cihaza yapıştırılıyor. Bu yapıştırıcılar, 3-10 gün arasında dayanıklılık gösteriyor. Mobil uygulama StraightApp ile senkronize çalışan cihaz, gün boyu çalışırken, yürürken veya otomobil kullanırken duruşu takip ediyor ve çeşitli egzersiz önerilerinde bulunuyor. Ortaya çıkan verilerle de gelişimi grafiksel olarak görüntülemeyi sağlıyor.

2018 yılının ekim ayında fikrin doğmasıyla yola çıkan Kodgem Straight, 2019'un son haftalarında ön siparişe açıldı. Şubat ayında ön siparişlerin teslimine hazırlanan cihaz, Arıkovanı.com'da hedefinin yüzde 37'sine ulaştı, 45 gün içinde 65 bin TL tutarında ön sipariş almayı hedefliyor.

Arıkovanı, 2019'da da en iddialı projelerin platformu oldu

Girişimcilerin en çok tercih ettiği kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, 2019 yılında da yerli teknolojileri geliştirmek ve üretmek için maddi kaynak yaratmaya devam etti. Bugüne kadar toplanan 6 milyon TL'lik desteğin 1,5 milyon TL'si Turkcell Arıkovanı üzerinden gerçekleşti. 64 projenin yer aldığı platformda 34 proje başarıyla fonlandı.

Girişimcilere ve girişimci adaylarına ilham veren 464 blog yazısı yayımlandı ve Arıkovanı üye sayısı 114 bin 314'e ulaştı. Projelerden bazıları ülke sınırlarını aşarak Japonya, Hindistan, Hollanda ve Amerika gibi ülkelerden fon topladı.

Fikir geliştirme maratonu Sustainbul Ideathon hayata geçirildi ve katılımcılar eğitim, seminer ve mentorluklar alarak fikirlerini uzmanlar ile paylaştı. Girişimci ve girişimci adaylarıyla bir araya gelmek amacıyla Fincube ile birlikte "Arıkovanı Söyleşisi" gerçekleştirildi. Bu etkinlikte kitlesel fonlama, Arıkovanı ve başarılı girişim hikayeleri anlatıldı.

Bu yıl, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için üretilen WeWALK projesinin üretim süreçleri tamamlandı. Destekçileriyle buluşan cihaz, TIME dergisinin yılın icatları listesine girdi. Bir diğer tamamlanan proje, dünyanın en küçük osiloskobu Minis oldu ve yüzde 120 fonlanarak alıcılarına teslim edildi.

Çocukların kodlama ile tanışmasını sağlayan uygulama Kodris, Üsküdar BİLSEM'de kullanılmaya başlandı. Girişimcilik kültürünü yaymak amacıyla yayımlanan Founders dergisi, Dergilik uygulamasında 1 milyona yakın indirildi.