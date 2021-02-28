Dik kayalar üzerine inşa edilen Yüksek Kilise görüntüsüyle mest ediyor - Son Dakika

Dik kayalar üzerine inşa edilen Yüksek Kilise görüntüsüyle mest ediyor

28.02.2021 13:20

Dik kayalar üzerine inşa edilen Yüksek Kilise görüntüsüyle mest ediyor AKSARAY - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Rumlar tarafından 1800'lü yıllarda dik kayalar üzerine taş oymadan Rahipler Okulu olarak inşa edilen, Tunç ve Demir Çağı'na ait Kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve...

Dik kayalar üzerine inşa edilen Yüksek Kilise görüntüsüyle mest ediyor AKSARAY - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Rumlar tarafından 1800'lü yıllarda dik kayalar üzerine taş oymadan Rahipler Okulu olarak inşa edilen, Tunç ve Demir Çağı'na ait Kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izlerin görüldüğü Yüksek Kilise görüntüsüyle mest ediyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde 1800'lü yıllarda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak yaptırılan Yüksek Kilise, kış mevsiminde de görkemli duruşuyla ziyaretçilerini mest ediyor. Diğer adıyla Analipsis Tepesi olarak da bilinen kilise, Osmanlı'nın 1800'lü yıllarda Rumlara tanıdığı dini özgürlük çerçevesinde yaptırıldı. Yüksek Kilise dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edildi. İçinde Bizans döneminden kalma bir şapelin bulunduğu kilise, kış mevsiminde de hemen arkasında bulunan Güzelyurt Göleti ile eşsiz bir manzara sahneliyor. Tunç ve Demir Çağı'na ait Kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izlerin görüldüğü Yüksek Kilise içerisinde bir su toplama deposu ve toplantı yeri bulunuyor.

Aksaray'ın tarih ve kültürel açıdan çok önemli bir kent olduğuna dikkat çeken Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Yüksek Kilise'nin kış mevsiminde de sanatsal görüntüler ortaya çıkarttığını kaydetti. Kentin her bir köşesinde önemli tarihin barındığına değinen Vali Aydoğdu, "Aksaray turizm açısından ve kültürel miras açısından çok önemli bir yer. Aksaray hem turizm hem kültür açısından bir tarihi miras. Yüksel Kilise de 1800'lerin sonunda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak yapılmış. Biliyorsunuz Osmanlı o zaman Rumlara bir özgürlük alanı tanımak için bu kilisenin yapılmasına izin veriyor. Buralar hem yaz ayları, hem de kış aylarında çok güzel sanatsal görüntüler ortaya çıkarıyor. Aksaray'ın en güzel taraflarından birisi de güneş ışınlarının ve güneşin battığı anların en güzel göründüğü illerden birisinin olması. Yüksek Kilisemizi inşallah bu yıl aslına uygun bir şekilde restorasyonunu yaparsak ziyaretçilerimizin daha çok geldiği ve orada tarihi havayı teneffüs edeceği bir yer haline gelecek. Aksaray'ımızın kültürel ve tarihi dokularıyla gelecek kuşaklara çok güzel miraslar bırakacağını düşünüyorum" dedi.

Dik kayalar üzerine inşa edilen Yüksek Kilise görüntüsüyle mest ediyor
Dik kayalar üzerine inşa edilen Yüksek Kilise görüntüsüyle mest ediyor
Dik kayalar üzerine inşa edilen Yüksek Kilise görüntüsüyle mest ediyor
Dik kayalar üzerine inşa edilen Yüksek Kilise görüntüsüyle mest ediyor

Güzelyurt, Aksaray, Rumlar, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dik kayalar üzerine inşa edilen Yüksek Kilise görüntüsüyle mest ediyor - Son Dakika


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