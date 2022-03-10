Dik otomobili görenler şaşkına döndü - Son Dakika
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Dik otomobili görenler şaşkına döndü

10.03.2022 16:57
Dik otomobili görenler şaşkına döndü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki boşluğa düşerek dik durdu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki boşluğa düşerek dik durdu.

Kaza, Kandıra ilçesine bağlı Çukurbalcı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına uçtu. Dik vaziyette kalan otomobili, yoldan geçen sürücüler şaşkınlıkla izledi.

Kar yağışının hakim olduğu bölgede, ekiplerin çalışmaları da sürüyor. - KOCAELİ

Dik otomobili görenler şaşkına döndü

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Otomobil, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dik otomobili görenler şaşkına döndü - Son Dakika


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