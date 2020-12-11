Dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı

11.12.2020 12:46

Dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı Kamyonetin, evlerin üzerine devrilmemesi olası faciayı önledi Ümraniye'de bir kamyonet, dik rampandan çıktığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kamyonetin, evlerin üzerine devrilmemesi olası faciayı önledi

İSTANBUL - Ümraniye'de bir kamyonet, dik rampandan çıktığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonette bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin yol kenarında bulunan evlere çarpmaması ise olası faciayı önledi.

Olay, Ümraniye Dumlupınar Mahallesi Işıltı Sokak üzerinde saat 11.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir elektrik firmasına ait kamyonetin sürücüsü, mahalle arasındaki dik rampadan aracıyla çıkmak istedi. Rampadan çıkamayarak kontrolden çıkan kamyonet bir anda geri geri gelerek yol kenarındaki evin bahçesine doğru devrildi. Kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin yol kenarındaki evlerin üzerine devrilmemesi ise olası faciayı önlemiş oldu.

Dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Dumlupınar, Ümraniye, Kamyonet, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


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