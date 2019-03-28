Son Dakika Haberleri: Dik Sıkılan Bir Merminin Yere Geri Düşmesi Ne Kadar Sürecek?

Dik Sıkılan Bir Merminin Yere Geri Düşmesi Ne Kadar Sürecek?

38 dakika önce

Havaya sıkılan mermilere ne oluyor, nereye gidiyorlar?

Havaya sıkılan mermilere ne oluyor, nereye gidiyorlar? Genelde gösterilerde, düğünlerde, maç sonrasında, filmlerde ve uyarı atışlarında gördüğümüz bu havaya atılan çekirdekler nereye düşüyor, tehlikeli mi? Gelin bu ve daha fazlasının yanıtını videomuzun geri kalanında verelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:06 Kaynak: Youtube

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