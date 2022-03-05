Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi - Son Dakika
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Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi

05.03.2022 14:47

Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi.

Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi. Kazada kamyonetin içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 633/2 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak A. yönetimindeki 34 AB 4095 plakalı Mitsubishi Fuso marka fayans yüklü kamyonet, sokak üzerindeki dik yokuştan geri geri geldiği sırada yükün ağır basması sebebiyle devrildi. Kazanın şiddetiyle sürücü Burak A. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Ömer A. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi
Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi
Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi
Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi
Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi
Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi
Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi
Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi
Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi
Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi
Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi

YORUMLAR
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Kamyonet, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan fayans yüklü kamyonet devrildi - Son Dakika


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