DİKA, çalışmalarını aktardı - Son Dakika

DİKA, çalışmalarını aktardı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, yapacakları çalışmaları aktardı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, yapacakları çalışmaları aktardı.

Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu

Alanlı, Batman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Vekili İbrahim Erin ve ofis uzmanları, gazetecilerle bir araya geldi.

Yapacakları çalışmalar ile ilgili bilgi veren Alanlı, ajansın illerin kalkınması için bir şans olduğunu belirtti.

Batman'ın cazibe merkezi olması için çok uygun olduğunu kaydeden Alanlı, özel sektörün de çok yoğun çalıştığı bir il olduğunu aktardı.

Alanlı, "Bir cazibe merkezi programı Batman için çalışabiliriz. Neticede bir fonumuz var, biz o fonu dağıtıyoruz. Şu anda Batman hariç diğer iller için de konuşabiliriz. Cazibe merkezi programı uygulandığı zaman DİKA kaynakları dışında bazı kaynaklar sağlanabilir. Örneğin Avrupa Birliği desteği kaynakları var, onları da getirebiliriz." dedi.

Dicle Kalkınma Ajansı, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİKA, çalışmalarını aktardı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:29 Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 19:17:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DİKA, çalışmalarını aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]