DİKA'dan Dara Antik Kenti'ne 4 milyon liralık destek - Son Dakika

DİKA'dan Dara Antik Kenti'ne 4 milyon liralık destek

Dicle Kalkınma Ajansı'nın yürütücüsü olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" çerçevesinde, Mardin Müze Müdürlüğü'nce uygulanan "Dara Antik Kenti Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyon Projesi" için 4 milyon lira destek sağlanacak.

DİKA'dan Dara Antik Kenti'ne 4 milyon liralık destek, System.String[]

Dicle Kalkınma Ajansı'nın yürütücüsü olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" çerçevesinde, Mardin Müze Müdürlüğü'nce uygulanan "Dara Antik Kenti Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyon Projesi" için 4 milyon lira destek sağlanacak.

Önemli bir turizm merkezi olan Dara Antik Kenti'nin turistlerin rahat ve uygun koşullarda ziyaret etmeleri için kazı, restorasyon, restütisyon, konservasyon, çevre düzenlemesi, ziyaretçi gezi ve karşılama merkezi yapılması amacıyla gerçekleştirilen projenin bütçesinin tamamı DİKA tarafından karşılanacak.

Proje ile Mardin için tarihi bir değer olan Dara Antik Kenti'nin turizm merkezine dönüşmesine yönelik alt yapı hazırlanacak, turistler açısından cazibe merkezi olmasına ve tarihi değerlerin korunmasına hizmet edilecek.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, "Proje, Mardin'in en yüksek potansiyelli ziyaretçi çekim noktalarından biri olan Dara Antik Kenti'nin bir kısmında çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmesi, ören yeri standartlarının yerine getirilmesi, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesini içermektedir." dedi.

Dicle Kalkınma Ajansı, Dara Antik Kenti, Restorasyon, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİKA'dan Dara Antik Kenti'ne 4 milyon liralık destek - Son Dakika

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