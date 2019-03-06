Son Dakika Haberleri: Dika'dan Nusaybin'e Proje Desteği

Dika'dan Nusaybin'e Proje Desteği

1 saat önce

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin İlçe Belediyesi, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi mali destek programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı'na sundukları Nusaybin Belediyesi Spor Kompleksi Projesi uygulamaya geçiyor.

Dika'dan Nusaybin'e Proje Desteği, System.String[]
MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin İlçe Belediyesi, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi mali destek programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı'na sundukları Nusaybin Belediyesi Spor Kompleksi Projesi uygulamaya geçiyor.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ proje ile birlikte Nusaybin'de herkesin etkin bir şekilde faydalanabileceği ortak bir spor kompleksi için 2 milyon 205 bin Türk lirası proje desteği sağlanacağını belirtti. Nusaybin'de yapılacak spor kompleksi ile kentsel büyümeye açık bir bölgenin estetik açıdan da gelişmesine katkı sağlanacağını belirten Altındağ, "Projenin öncelikleri, ortak kullanıma açık sosyal, kültürel alanların artırılması ve mevcut alanların altyapılarının geliştirilmesidir. Kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik hizmetlerin sunulmasıdır. Nusaybin halkı ve gençleri ilçede yaşanan terör olaylarından maddi ve manevi olarak etkilenmiş ve bazı psikolojik sorunlar yaşamıştır. Bunları yaşayan halkta çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Spor sağlıklı yaşamanın temel taşı olduğundan halkı yapılacak olan spor kompleksindeki imkanlarla buluşturarak, sporla iç içe bir yaşam sunulması hedeflenmektedir. Spor branşları ile ilgilenmek istemesine rağmen şehrin spor altyapısının elverişsizliği nedeniyle bu tür aktiviteler geri planda kalmıştır" dedi.

DİKA'nın 2018 yılı kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi mali destek programına yönelik olarak, Nusaybin Belediyesi tarafından hazırlanan Nusaybin Belediyesi Spor Kompleksi Projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Proje sözleşmesi Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal ile DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ tarafından imzalandıktan sonra uygulanmaya başlandı. 18 ayda tamamlanması planlanan ve toplam değeri 2 milyon 205 bin lira olan projenin 1 milyon 473 bin lirası ajans tarafından hibe olarak verilecek. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:08 Kaynak: İHA

Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin, Nusaybin Belediyesi, Nusaybin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Digiturk'e Rekabet Soruşturması Uçuş İptalleri ve Rötarlar, AB'ye Pahalıya Mal Oldu

İspanya Ligi, 4 Yılda Ekonomik Gücünü İkiye Katladı Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 20:00:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dika'dan Nusaybin'e Proje Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]