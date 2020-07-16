DİKA Genel Sekreteri Alanlı, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

DİKA Genel Sekreteri Alanlı, basın mensuplarıyla buluştu

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Siirt'teki basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Siirt'teki basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

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Eski Valilik yanındaki kafede düzenlenen toplantıda konuşan Alanlı, geri kalmış şehirleri kalkındırmak için kurulan ajansın Siirt'te yaptığı ve devam eden projelerine değindi.

16 milyon 300 bin lira tutarında Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi Güdümlü Projesi, 6 milyon 600 bin lira tutarındaki Siirt Eski Çarşılarının Rehabilitasyonu Projesi ve 4 milyon lira tutarındaki Siirt Ağaç ve Tarım Müzesi çalışmalarının yapım aşamasında olduğunu belirten Alanlı, Siirt'in Soyut ve Somut Kültür Mirası ile Tabiat Varlıkları Envanteri Projesinin de derleme aşamasında olduğunu söyledi.

Kamu kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olacaklarını aktaran Alanlı, bölgenin ihtiyaçlarının dikkate alınacağı, ilk defa kamu kurum ve sivil toplum örgütlerinin yanında KOBİ'lerin de başvurularına açık olacak teknik destek programı ile bölgede kurumsal kapasitenin gelişmesine çok yönlü ve daha kapsayıcı çalışma yapılacağını kaydetti.

Dicle Kalkınma Ajansı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİKA Genel Sekreteri Alanlı, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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