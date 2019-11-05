Son Dakika Haberleri: DİKA Genel Sekreteri Altındağ, Siirt'te
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DİKA Genel Sekreteri Altındağ, Siirt'te

6 saat önce

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Siirt'e geldi.

DİKA Genel Sekreteri Altındağ, Siirt'te, System.String[]

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Siirt'e geldi.

Altındağ bir kafede gazetecilere yaptığı açıklamada, TRC-3 bölgesinde yer alan Siirt'te son üç yılda 165 girişimcinin yatırım teşvik belgesi için başvuru yaptığını söyledi.

Siirt'in kalkınması için çalışmalara ağırlık verileceğini aktaran Altındağ, şunları aktardı:


"2019'da yatırım imalat sanayinde yüzde 23 artmış sağlandı. 2019'da yatırımların tamamlanmasıyla toplam bin 500'ün üzerinde istihdam beklenmektedir. Sadece imalat sanayisinin bölge istihdamına katkısı, yatırımlar tamamlandığında bin 200 kişiden fazla olacak. 2019'da Siirt'te toplam yatırım artışı bir önceki yıla göre yüzde 35 düzeyinde artış göstermiş. Bu yatırımların tamamlanmasıyla bir önce yıla göre istihdam sayısı yüzde 300 düzeyinde olacak."

Dicle Kalkınma Ajansı, Yılmaz Altındağ, Altındağ, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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