Son Dakika Haberleri: DİKA Mardin'de toplandı
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DİKA Mardin'de toplandı

1 saat önce

Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman illerini kapsayan, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı Mardin'de gerçekleştirdi.

DİKA Mardin'de toplandı, System.String[]
Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman illerini kapsayan, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı Mardin'de gerçekleştirdi.

DİKA 2019 yılı Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı. Toplantıya Mardin Valisi Mustafa Yaman, Batman Belediye Başkanı Dr. Mehmet Demir, Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Mardin TSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir ve Şırnak İl Genel Meclis Başkanı Cevher Fındık katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda DİKA iş birliğiyle uygulanan "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı 2019 Yılı Uygulaması" konusunda yönetim kurulu üyelerine bilgi verildi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Toplantısının Mardin'de düzenlenmesine ilişkin kurul üyeleri bilgilendirildi. 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan "Dicle Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Planı" Kurul'un bilgisine sunuldu. DİKA tarafından hazırlanan Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Destek ve Teşvik Rehberi hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Ajans'ın devam etmekte olan 2018 yılı mali destek programlarına ilişkin Nisan-Haziran 2019 dönemi program ilerleme raporları kurul üyelerine sunuldu.

Dicle Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülmekte olan projelerin nihai durumları, riskleri, ilerleme sorunu olanlar ve sözleşme hükümleri hakkında kurula bilgi verilerek bu projelerle ilgili izlenecek süreç konusunda karar alındıktan sonra toplantı sona erdi. - MARDİN
Mardin, Şırnak, Siirt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
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