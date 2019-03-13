Son Dakika Haberleri: Dika Toplantısı Batman'da Yapıldı

Dika Toplantısı Batman'da Yapıldı

2 saat önce

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Batman Valisi Hulusi Şahin'in başkanlığında mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Dika Toplantısı Batman'da Yapıldı, System.String[]
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Batman Valisi Hulusi Şahin'in başkanlığında mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya Şırnak Valisi ve aynı zamanda DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Mehmet Aktaş ile diğer illerin valilerinin katılmaması nedeni ile Vali Şahin başkanlık etti. Batman'ın ev sahipliğinde ve DİKA'nın Batman'a yapacağı desteklerin konuşulduğu toplantı 'Değişim hep birlikte mümkün' sloganıyla düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Şahin, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Bakanların olduğunu bu nedenle bu illerin valilerinin programa katılamadığını söyledi. Vali Şahin, "Yönetim kurulu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. DİKA, bölgenin kalkınmasında çok önemli katkıları olan, şimdiye kadar yapmış olduğu faaliyetler, vermiş olduğu desteklerle bunu kanıtlayan bir ajansımızdır" dedi.

Vali Şahin'in konuşmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Şırnak, Dicle Kalkınma Ajansı, Batman, Güncel
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