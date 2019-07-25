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DİKA Yönetim Kurulu Mardin'de toplandı

14 dakika önce

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu, 2019 yılı temmuz ayı toplantısını Mardin'de düzenledi.

DİKA Yönetim Kurulu Mardin'de toplandı, System.String[]
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu, 2019 yılı temmuz ayı toplantısını Mardin'de düzenledi.
DİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, ajansın faaliyetleri değerlendirildi.
Toplantıda genel gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından "Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması" konulu özel gündem maddesine geçildi.
Toplantıya, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mardin TSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Batman TSO Başkanı Abdulkadir Demir de katıldı.
Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:40 Kaynak: AA
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