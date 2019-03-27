Son Dakika Haberleri: Dikbayır: "Seçilecek Adayları 'Görevden Almakla' Tehdit Ediyorlar"

Dikbayır: "Seçilecek Adayları 'Görevden Almakla' Tehdit Ediyorlar"

2 saat önce

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, seçilecek başkanların görevden alınma tehditlerini yorumladı.

Dikbayır:
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, seçilecek başkanların görevden alınma tehditlerini yorumladı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, seçim çalışmalarını Ferizli ilçesinde sürdürdü. İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, İlçe Başkanı Fatih Akgün ve Ferizli Belediye Başkan adayı Serhat Çiçek ile birlikte önce ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Milletvekili Dikbayır, ardından Değirmencik Mahallesinde düzenlenen programa katıldı. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, başta Sakarya olmak üzere AK Partinin 31 Mart'ta büyük bir yenilgi alacağını ifade ederek, "Genel Başkanımızı hapse atmakla tehdit ettiler. Şimdi de kendilerinden başka seçilecek adayları 'görevden almakla' tehdit ediyorlar. Seçimi kaybedeceksiniz. ve adayları görevden alırsanız da, milli iradenin yerine kendi iradenizi işleme koymuş, yani bir başka değişle, milli iradeye karşı darbe yapmış olursunuz. Şimdiden uyarıyorum. Bunu dillendirmek bile çok kötü bir durum ve temsil ettiğiniz kurumu zedeliyor.AK Parti, Türkiye'nin her yerinde eriyor. Metropol şehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde büyük bir hüsrana uğrayacaklar. Kendilerine oy vermeyenleri zillet-illet ittifakı olarak niteleyen, teröristlerle işbirliği yapmakla suçlayanlar, şimdi de kaybedeceklerini anlayınca tehditlere başladılar" dedi.

Sakarya'da müthiş bir ivme yakaladıklarını da vurgulayan Milletvekili Dikbayır, "Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Dr. Cihan Kolip'i Sakaryalılar çok sevdi ve sahiplendi. Kula kulluk etmemiş, şaibeli işlere karışmamış, önceki görevlerinde kurumunu milyonlarca liralık borçlara sokup, iflasın eşiğine getirmemiş, birilerinin talimatları ile milyonlarca liralık kaynakları filancanın memleketine usulsüzce aktarmamış, adı şaibeli ihalelere karışmamış, üzerinde toz zerresi olmayan bir aday. Ekibimiz ile birlikte Sakaryayı ayağa kaldıracak bir isme Sakaryalılar büyük teveccüh gösteriyor. Sakarya Büyükşehir ve bir çok ilçede seçimi kazanacağız. Bu başka illerden bakanlar için sürpriz gibi görülebilir ama bizler için ve Sakaryalılar için sürpriz olmayacak. Çünkü Sakaryalılar 25 yıllık hizmet yoksunluğundan artık bıkmış durumda" şeklinde konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

Ümit Dikbayır, İYİ Parti, Milletvekili, Sakarya, Politika
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