Dikenine katlanarak topladıkları bitkiyle evlerine ekmek parası götürüyorlar - Son Dakika
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Dikenine katlanarak topladıkları bitkiyle evlerine ekmek parası götürüyorlar

18.05.2022 23:33
Dikenine katlanarak topladıkları bitkiyle evlerine ekmek parası götürüyorlar

Dikenine katlanarak topladıkları bitkiyle evlerine ekmek parası götürüyorlar Ormanda zor şartlar altında çalışarak kazanç sağlıyorlarSAKARYA Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda 'tavşan memesi' yandak dikeni olarakta bilinen bitkiyi toplayan kadınlar zorlu şartlar altında...

Dikenine katlanarak topladıkları bitkiyle evlerine ekmek parası götürüyorlar

Ormanda zor şartlar altında çalışarak kazanç sağlıyorlar

SAKARYA Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda 'tavşan memesi' yandak dikeni olarakta bilinen bitkiyi toplayan kadınlar zorlu şartlar altında çalışarak evlerine ekmek parası götürüyorlar.

Ormanlık alanda tavşan memesi adlı bitkiyi zor şartlar altında toplayan kadınlar evlerine ek gelir sağlıyor. Dikenin verdiği zarara aldırış etmeden, zorlu şartlar altında çalışan ve bitkinin demedini 2 liradan toplayan kadınlar günlük ortalama 200 lira kazanç elde ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan izinler sonrasında iş başı yapan kadınlar, Kayacık Mahallesinde bulunan ormanlık alanda topladıkları bitki, İzmirli bir firma tarafından satın alınarak süs bitkisi yapımında kullanılıyor.

"Dikenler canımızı yakıyor ama eve katkı sağlamak için buna katlanıyoruz"

Dağlarda kadın başlarına zor şartlar altında para kazanmaya çalıştıklarını ifade eden Zeynep Kapısız, "Köyde dağlarda diken kesiyoruz, sabah 7'de çıkıyoruz, akşam 7'de bırakıyoruz. İşimiz çok zor. Günlük 150 demet kesiyoruz. Eve maddi katkıda bulunabilmek için çok emek sarf ediyoruz. Haftada 3-4 gün geliyoruz bu dikenler her yerimize batıyor canımızı da yakıyor ama iş imkanımız olmadığı için buna katlanıyoruz. Dağlarda kadın başımıza zor şartlarda para kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

"Kadınlarımız evlerine para götürebiliyor"

Nagihan Kurcan, "Fındık toplatırken birisiyle tanıştım. Bana 'tavşan memesi' yani eskilerin bildiği yandak dikenini keser misiniz diye teklifte bulundu. 15 kişilik bir arkadaş grubu ile beraber dağlarda bulduğumuz dikenleri kesmeye başladık. Ortalama 2 bin 500 diken kesiyoruz ve kişi başı 300-350 lira kazanç oluyor. Haftada bir kamyon dolduruyoruz. Bu sayede çalışan kadınlarımız evlerine para götürebiliyor. Bizden alan kişi bunu alarak süs bitkisi ticareti yapıyor. Yılın 12 ayında bu diken oluyor dağlarımızda. Bölge bölge her yerde bulunabiliyor. Gerçekten zor bir iş, dikenli bir ortamda çalışıyorsun. Dikenler her tarafına batıyor. Demeti 25 adet olup, 2 liradan veriyoruz. 100 demette 200 lira kadar para kazanıyor insanlarımız" diye konuştu.

"Harçlığımı kazanıyor ve kimseye muhtaç olmuyorum"

58 yaşındaki Cevriye Turalı ise, "Eşim vefat etti, kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çabalıyorum. Allah razı olsun Nagihan hanımla birlikte çalışıyorum, harçlığımı kazanıyor ve kimseye muhtaç olmuyorum. Kimseden yardım almıyor, kendi kazancımı sağlıyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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