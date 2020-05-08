Dikenli otlar arasında mahsur kalan adamı itfaiye sırtında taşıyarak kurtardı - Son Dakika

Olay, gün içerisinde Beylikdüzü Barış Mahallesi Ada Çiftliği Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mermerciler Sanayi Sitesi bölgesinden Ada Çiftliği Caddesine kısa yoldan geçmek isteyen A.A. isimli bir vatandaş, yüksek dikenli otların arasında mahsur kaldı. Otlardan yürüyemeyen A.A. itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Şahsın bulunduğu bölgeye gelen itfaiye eri, otların arasından A.A.'nın yanına gitti. İtfaiye eri A.A.'yı metrelerce sırtında taşıyarak kurtardı. - İSTANBUL

Beylikdüzü 'nde kısa yoldan geçmek için yüksek dikenli otların arasında mahsur kalan vatandaşı itfaiye eri metrelerce sırtında taşıyarak kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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