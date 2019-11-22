Son Dakika Haberleri: Dikenli salatalık pazarı üreticinin yüzünü güldürdü
Son Dakika Genel Dikenli salatalık pazarı üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Dikenli salatalık pazarı üreticinin yüzünü güldürdü

6 saat önce

Dikenli salatalık pazarı üreticinin yüzünü güldürdü Üretici, kilosunu 3 TL'den satıyor, dönümünden 40 bin TL gelir bekliyorANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde seralarına bu sezon dikenli (Rus Salatalığı) salatalık üreticinin yüzü gülüyor.

Dikenli salatalık pazarı üreticinin yüzünü güldürdü

Üretici, kilosunu 3 TL'den satıyor, dönümünden 40 bin TL gelir bekliyor

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde seralarına bu sezon dikenli (Rus Salatalığı) salatalık üreticinin yüzü gülüyor.

Örtü Altı Sera Üretim Merkezilerinden Kumluca'da bu yıl dikenli salatalık üretimi yapan çiftçileri yüzü gülüyor. Kilosu 3 veya 3,50 TL'den satılan dikenli salatalıklar Rusya, Moldovya, Gürcistan, Ukrayna ve Bulgaristan gibi ülkelere ihraç ediliyor. Şubat ayına kadar dönümde 40 bin TL gelir beklediklerine belirten Dikenli Salatalık Üreticisi Süleyman Kayhan, "26 Eylül'de ekim yaptık. 1 Kasım tarihi itibariyle toplamaya başladık. 2 gün arayla hasat yapıyoruz. Genellikle talep üzerine Rusya'ya gidiyor. Romanya ve diğer ülkelerde dikenli salatalık ihraç oluyor. Fiyatlar 3 TL civarında. İnşallah daha da yükseleceği kanaatindeyiz. Fiyatlardan memnunuz" dedi.

Kumluca Çetinler Milexim İhracat Firması Ceosu Mustafa Eriş, "Biz Çetinler Milexim olarak yaklaşık 21 dünya ülkesine buradan ihracat yapmaktayız. 25 örtü altı sera ürünü pazarlamaktayız. Domates, patlıcan salatalık, Rus Hıyarı dediğimiz dikenli salatalık gibi ürünler ihraç ediyoruz. Bu yıl çiftçimiz dikenli salatalık konusunda istediği fiyatı bulduğunu düşünüyorum. Hem üretim hem de kalite olsun hem de fiyat bazında çiftçimiz umduğunu buldu. Dikenli salatalıkları Rusya, Moldovya, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. İhracatçı tabiri ile söylüyorum. Dikenli salatalığın en hızlı olduğu zaman. Bu süreç Aralık Ocak veya Şubat'a kadar devam etmekte. Kumluca ve Gazipaşa da dikenli salatalık ekimi dikimi çok olmakta. Dikenli salatalık iç piyasada çok iyi bilinmemekle beraber tadı çok güzel bir salatalıktır. Burada gördüğünüz salatalıkları Tır'a yüklenecek şekilde paketleyip hazırladık" dedi.

Dikenli salatalık pazarı üreticinin yüzünü güldürdü

Antalya, Kumluca, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 70 milyonluk stat bomboş kaldı
Rus model Maria Liman, "Dikkat dağıtırım" diyerek parti sözcülüğü teklifini geri çevirdi Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:45:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dikenli salatalık pazarı üreticinin yüzünü güldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]