DİKENLİ SALATALIK, 'TÜKETİMİ YOK' DİYE ÇÖPE ATILMIŞ - Son Dakika
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DİKENLİ SALATALIK, 'TÜKETİMİ YOK' DİYE ÇÖPE ATILMIŞ

12.01.2023 12:39

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde çekilen görüntülerde bir çöp konteynerinin yurtdışına ihraç edilen dikenli salatalık ile dolu olduğu görüldü.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde çekilen görüntülerde bir çöp konteynerinin yurtdışına ihraç edilen dikenli salatalık ile dolu olduğu görüldü. Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, 'Hal içerisinde çöpe atılan ürünlerin fiyat düşürmek veya artırmaya etkisi olmaz. Atılan bu ürünler pazar değerini kaybetmiş olabilir. Çöpte görülen dikenli salatalık yurtiçinde tüketilen bir ürünümüz değil dedi.

Antalya'dan her yıl binlerce ton ürün Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nden yurtiçi ve yurtdışı pazarına gönderiliyor. Yurtdışı pazarı için üretilen ürünler ise dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor. Yurtdışına ihraç edilen ürünler arasında yer alan dikenli salatalığın bir bölümünün haldeki bir çöp konteynerine atıldığı görüldü.

Görüntüler üzerine konuşan Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, ürünün pazar değerini kaybetmiş olabileceği veya ihracata gönderilecek miktardan fazlasının iç pazarda alıcı bulamayacağı için dökülmüş olabileceğini söyledi.

Satılabilecek durumda olan hiçbir ürünün çöpe atılamayacağını söyleyen Hasan Ali Yılmaz, 'Hal içerisinde çöpe atılan ürünlerin fiyat düşürmek veya artırmaya bir etkisi olmaz. Atılan bu ürünler pazar değerini kaybetmiş olabilir. Çöpte görülen dikenli salatalık yurtiçinde tüketilen bir ürünümüz değil. Bu ürünün yüzde 90'ı yurtdışına ihraç ediliyor. 50 kilogram üretilen ürününün 40'ını gönderdiğinizde kalan 10 kilogramı burada yiyen olmaz. Çünkü burada yenilen ve satılan bir ürün değil dedi.

Yurtdışına giden ürünler için yol süresinin de hesap edilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, 'Dikenli salatalık yurtdışı grubuna giren bir ürün. Ayrıca yumuşamış olabilir. İhraç edilen sebze ve meyvelerin yolculuğu gittiği ülkeye göre 10-15 gün yol gidiyor. O zamana kadar kalite vasfını kaybediyor zaten. Bu şekilde yurtdışına gönderdiğinde paket ve nakliye masrafları var. Gittiği yerlerde vasfını kaybetmiş olacak ve bir de orada maddi kayıp yaşayacak. Ondan dolayı ihracata gitme vasfını kaybeden ürünler maalesef istemediğimiz görüntüleri oluşturabiliyor. Pazarını kaybetmiş olmasından kaynaklanıyor diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Hasan Ali Yılmaz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİKENLİ SALATALIK, 'TÜKETİMİ YOK' DİYE ÇÖPE ATILMIŞ - Son Dakika

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