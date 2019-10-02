Son Dakika Haberleri: Dikenli telden kurtulamayınca alevler arasında kalıp öldü
Son Dakika Güncel Haber

Dikenli telden kurtulamayınca alevler arasında kalıp öldü

1 saat önce

Yalova'da tarlasındaki kuru otları tutuşturduktan sonra alevlerin büyümesi üzerine kaçarken dikenli tele takılan kişi hayatını kaybetti.

Dikenli telden kurtulamayınca alevler arasında kalıp öldü, System.String[]

Yalova'da tarlasındaki kuru otları tutuşturduktan sonra alevlerin büyümesi üzerine kaçarken dikenli tele takılan kişi hayatını kaybetti.

Elmalık köyünde yaşayan Mustafa Güner (69), köy girişinde bulunan tarlasında kuruyan otları yakmak istedi.

Otları tutuşturan Güner, alevler büyüyünce uzaklaşmak istedi ancak dikenli tellere takılınca bunu başaramadı.

İhbarın ardından gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale sırasında Güner'in yanmış cesedini fark etti.

Daha sonra olay yerine jandarma ekipleri de gönderildi.

Alevler itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

Güner'in cesedi ise Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaşamını yitiren Mustafa Güner'in, bir dönem Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Mustafa Güner, Elmalık, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı
Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi Günlük kiralık evde öldürülen Aleyna Can davasında karar: Sanığa 7 yıl 6 ay hapis Volkswagen Manisa'ya 1,4 milyar euroluk yatırım yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:43:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dikenli telden kurtulamayınca alevler arasında kalıp öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]