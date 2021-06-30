Dikenli tellere takılan ayı yavrusunu jandarma kurtardı - Son Dakika

Jandarma ekiplerinin çevre güvenliği almasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

Merkeze bağlı Rüzgarlar köyü mevkisinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yol kenarında bulunan bir tarlanın dikenli tellerine ayı yavrusu takıldığını fark etti.

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