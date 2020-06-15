Balıkesir'in zeytinyağı üretimi ile dikkatleri çeken Edremit ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker tağşiş olayına dikkat çekerek "İşin içine sahtekarlık girince zeytinyağı ticaretindeki kar marjı narkotikle aynı düzeye ulaşıyor" dedi.



5 litresi 75 liraya zeytinyağı olmayacağını ifade eden Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker "Ülkemizde en çok hilesi yapılan ürünlerin başında zeytinyağı gelmektedir. Soğuk sıkım ve erken hasat zeytinyağı 6-8 kilogram zeytinden sadece 1 kilogram zeytinyağı elde edilirken ve zeytinin de kilo fiyatı belli iken, internet üzerinden görmüş olduğunuz, sponsorlu satışlarda 5 litrelik teneke fiyatıyla neredeyse 75 TL'ye kadar satılmaktadır. Şu sıralar bu görmüş olduğunuz ve karşımıza çıkan ucuz yağların hemen hemen hepsi, tohum yağı içerdiği veya başka bir şekilde tağşiş yapıldığı düpedüz aşikardır" diye konuştu.



Zeytinyağının faydalarından yararlanmak ve gerçekten zeytinyağı yemek isteyenlerin dürüst üreticilerden ürün almalarını isteyen Diker, "Dürüst üreticilere sahip çıkmak için kesinlikle güvendiğiniz yerlerden, gerekirse üretim yerini görebileceğiniz üreticilerden alışveriş yapın. Çünkü internetten satış yapanlara üretim yerini sorduğunuzda onlar size üretim yerlerinin olmadığını ve sadece internet üzerinden satış yaptıklarını ve kargoyla kapıya teslim edeceklerini söyleyeceklerdir. Onların bu türlü yalanlarına kesinlikle inanmayınız" dedi.



Kaliteli zeytinyağını ucuza almanın en büyük hata olduğunun altını çizen Ali Yılmaz Diker, "Şunu da unutmayın ki, tağşiş gözle anlaşılamayacağı gibi kaliteli zeytinyağını da ucuza almak mümkün değildir. Şayet şüpheli bir durumla da karşılaşırsanız hemen Alo 174 gıda hattı telefonu arayıp şikayetçi olun. Sağlığınız için dürüst üretim yapan üretici firmaları tercih ediniz ki, işte o zaman gerçek zeytinyağı yediğinizi anlarsınız" ifadelerini kullandı.



Yetkililere seslenen Başkan Diker, "İşin içine sahtekarlık girince zeytinyağı ticaretindeki kar marjı narkotikle aynı düzeye ulaşıyor. Lütfen bu konuda çok daha duyarlı olunarak helal işlerine haram katanları bir an önce tespit ederek, bu sahtekarlara en ağır yaptırımları uygulayarak sektörün önünü açmak gerekiyor" dedi. - BALIKESİR