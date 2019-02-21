Son Dakika Haberleri: Dikey Bahçe Panelleri Mevsimlik Çiçeklerle Süslendi

Dikey Bahçe Panelleri Mevsimlik Çiçeklerle Süslendi

12 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, kent estetiğine değer katan çalışmalar gerçekleştiriyor.

Dikey Bahçe Panelleri Mevsimlik Çiçeklerle Süslendi, System.String[]

Antakya Atatürk Caddesi'nde bulunan stadyum kenarına dikey bahçede peyzaj çalışması başlatan HBB ekipleri, 95 metre boyundaki dikey bahçe panellerine mevsimlik çiçek ve bitki yerleştiriyor. Şehrin görüntüsüne farklı bir hava katan bu çalışmalarda kullanılan çiçekler, kadın çiftçiler tarafından üretiliyor.

Kentin birçok noktasında devam eden çalışmaların tamamlanarak bitirileceğini ifade eden HBB yetkilileri, gerçekleştirilen çalışmaların korunması konusunda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:36 Kaynak: Bültenler

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