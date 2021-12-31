DİKEY BAHÇELERİN BİR KISMININ YERİNİ SARMAŞIKLAR ALDI - Son Dakika

İSTANBUL'da 2010 yılında otoyollara yapılan, 'Dikey Bahçelerin' bazılarının yerine sarmaşıklar yapıldı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Prof.Dr. Yasin Çağatay Seçkin 'Dikey bahçelerdeki bitkiler oradaki karbon yükünü taşımıyor. Dikey bahçelere karşı değiliz. Dikey bahçelerin doğru yerlerde kullanılması lazım. Karayolları kenarında bitkiler sürekli ölüyorlar. Sürekli kimyasal ilaç veriyoruz. 2020 yılındaki 12 milyon liraydı, bu 12 milyonun 8 milyonu sadece kimyasal ilaç ve gübreye gidiyordu. Bu kimyasal ilaç sulamayla yeraltı sularına karışıyor dedi.

İstanbul'un karayollarında 2010 yılında, bir çalışma başlatılarak, dikey bahçeler yapılmıştı. 2021 yılında ise İBB bu bahçelerin 'Maliyetinin yüksek olduğunu' dile getirerek, dikey bahçelerin yerine alternatif yöntemler düşünmeye başladı. Onlardan biri de çok tartışılan 'Graffiti' yani duvar yazıları oldu. Son olarak ise dikey bahçelerinin bir kısmının yerini sarmaşıklar almaya başladı. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi ise sadece sarmaşıkların değil, gerekirse duvar resimlerinin de söz konusu olabileceğini dile getirdi. İBB'ye göre bu alternatifler ile karbon salınımından dolayı dikey bahçelere gelen zarar da azaltılacak. Maaliyetlerin de yeni alternatif ile azaltılması planlanıyor. Sosyal medyada ise bu konu tartışılmaya zaman zaman devam ediyor. Şimdiye kadar 15'ten fazla otoyol kenarında sarmaşık uygulaması yapıldı.

DİKEY BAHÇELERDEKİ KARBON YÜKÜNÜ ORADAKİ BİTKİLER KALDIRMIYOR

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Prof.Dr. Yasin Çağatay Seçkin Aslında çok büyük değişikliklerden bahsetmiyoruz. Biz yol kenarlarında yıpranan yeşil dikey bahçelerimizi tekrar ele almaya karar verdik. Bunların bakımını bu şartlarda sürdürürsek çünkü devamlı takviye istiyor bu dikey bahçeler. Biz de alternatif düşündük. Duvar resimleri de bu alternatiflerin bir parçasıydı. Karayolları kenarındaki duvarların kapatılması zorunluluk diye bir durum yok. Biz de yapabilirsek diyoruz ki doğalını yapalım. Sadece ekonomik olarak söylemiyoruz. Dikey bahçelerdeki bitkiler oradaki karbon yükünü taşımıyor. Dikey bahçelere karşı değiliz. Ben bir peyzaj profesörüyüm, dikey bahçelere karşı olmamız gibi bir şey söz konusu değil. Dikey bahçelerin doğru yerlerde kullanılması lazım. Karayolları kenarında bitkiler sürekli ölüyorlar. Sürekli kimyasal ilaç veriyoruz. 2020 yılındaki 12 milyon liraydı, bu 12 milyonun 8 milyonu sadece kimyasal ilaç ve gübreye gidiyordu. Bu kimyasal ilaç sulamayla yeraltı sularına karışıyor dedi.

BAZI DUVARLAR BOŞ KALABİLİR, BAZILARI DUVAR RESMİ, BAZILARI SARMAŞIK OLABİLİR

Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin O karayollarında mutlu olabilecek, o şartları kaldırabilecek ve bizden çok bakım istemeyecek bir düzen lazımdı. Mesela bunların önüne bir vinçi çektiğiniz zaman bütün trafik tıkanıyor. Dikkat ederseniz bütün yeşil duvarlar kalkmış değil. Hangisi yıprandıysa onları değiştiriyoruz. Toprak varsa diyoruz ki sarmaşık dikelim, tırmanıcı dikelim. Bunların bakımı için en fazla çok uzarsa budarsınız bu kadar. Neredeyse hangisi doğruysa onun yanında olmaya çalışıyoruz. Bazı duvarlar boş kalabilir, bazı duvarlar dikey bahçe olarak devam edebilir. Bazı duvarlar sarmaşığa dönebilir, bazı duvarlarda duvar resmi yapılabilir diye konuştu.

46 BİN METREKARE DİKEY BAHÇENİN 14 BİN METREKARESİ KALDIRILDI

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Prof. Dr. Seçkin Bizim zaten dikey bahçelerimize bakımımız devam ediyor. Ciddi bir masraf gidiyor yıprandıkça. Bu bir bütçe meselesi. Ben diyorum ki karayollarının kenarına minimum maliyeti oraya harcayalım. Hem de şoförlerimizin dikkatini dağıtmayalım. Yeşil duvarların hepsini kaldıracağız diye bir şey yok. Biz geldiğimizde İstanbul'da yeşil duvar 46 bin metrekareydi, 14 bin metrekaresi kaldırılmış durumda. Onun yerine 20 bin metrekare sarmaşıklı duvar yapılmış durumda. 2020 fiyatlarıyla 12 milyonluk bir masraf söz konusu. Bunun 3'te 2'si ilaçlamaya gidiyordu. Sarmaşıkla ilgili herhangi bir ilaçlamamız olmayacak. Bizim orayla ilgili tek bakım çalışmamız, sarmaşık uzadıkça yola doğru gelirse bir budama faaliyeti olacak. Bazı noktalar var ki mesela İstanbul Havalimanı orası bizim için prestij noktasıdır. Oralarda biz bunları korumaya çalışyoruz dedi.