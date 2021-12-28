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Dikey bahçelerin sökümü devam ediyor - Son Dakika

Dikey bahçelerin sökümü devam ediyor

28.12.2021 12:43
Dikey bahçelerin sökümü devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle geçen yıl başlattığı dikey bahçeleri sökme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle geçen yıl başlattığı dikey bahçeleri sökme çalışmaları devam ediyor.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, kaldırmaya başladığı dikey bahçeler yerine "Konuşan Duvarlar Projesi"ni başlatarak duvarlara grafiti yapmaya başladı. Bu kapsamda, 11 Ekim 2020'de Kadıköy Fikirtepe'de dikey bahçeler sökülerek duvarlara grafiti yapıldı.

Bu projeye gelen tepkiler üzerine grafiti çalışmalarına devam edilmezken sökülen dikey bahçelerin bir kısmına sarmaşık bitki uygulaması yapıldı.

Son olarak sosyal medyada yer alan D-100 kara yolu üzerinde henüz yeşil olan dikey bahçelerin sökümü görüntüleri ise tepkilere neden oldu.

İBB'den yapılan açıklamada, dikey duvar bahçelerinin bakım maliyetlerinin yüksek olduğu bildirildi.

Sarmaşıkların ise maliyet olarak daha düşük olduğu aktarılan açıklamada, "Dikey bahçelerin yerine yapılan sarmaşıklar ise hem bakım maliyeti hem de su tasarrufu açısından önemli ölçüde yarar sağlıyor. Sarmaşıkların özelliği, ilk sene can suyu verildikten sonra suya ihtiyaç duymaması. Kimyasallarla ilaçlanmasına gerek olmadığından yer altı suları da korunuyor." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da toplam 46 bin metrekarelik dikey bahçelerin bugüne kadar 15 bin metrekaresinin kaldırıldığı anlatılan açıklamada, kara yolu kenarları ve duvarlara 19 bin metrekarelik sarmaşık uygulaması yapıldığı kaydedildi.

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istanbul büyükşehir belediyesi, Fikirtepe, İstanbul, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dikey bahçelerin sökümü devam ediyor - Son Dakika


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