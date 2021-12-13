Önlisans programı öğrencilerimize online olarak Dikey Geçiş Deneme Sınavı (DGS) yapılacaktır. Tasarı Eğitim Kurumlarının düzenleyeceği sınavın başlangıç tarihi 25 Aralık 2021 olup sınava 4 gün içerisinde giriş yapılabilmektedir.
Sınava katılmak için tıklayınız.
Kaynak: Habermetre
Aralık, Toplum, Son Dakika
Son Dakika › Toplum › Dikey Geçiş Deneme Sınavı - Son Dakika
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