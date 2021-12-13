Dikey Geçiş Deneme Sınavı - Son Dakika
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Dikey Geçiş Deneme Sınavı

13.12.2021 20:10
Dikey Geçiş Deneme Sınavı

Önlisans programı öğrencilerimize online olarak Dikey Geçiş Deneme Sınavı (DGS) yapılacaktır.

Önlisans programı öğrencilerimize online olarak Dikey Geçiş Deneme Sınavı (DGS) yapılacaktır. Tasarı Eğitim Kurumlarının düzenleyeceği sınavın başlangıç tarihi 25 Aralık 2021 olup sınava 4 gün içerisinde giriş yapılabilmektedir.

Sınava katılmak için tıklayınız.

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Kaynak: Habermetre

Aralık, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Dikey Geçiş Deneme Sınavı - Son Dakika

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