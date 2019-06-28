Dikey Geçiş Sınavı adaylarına 'saat' uyarısı
1 saat önce
ÖSYM tarafından 30 Haziran'da uygulanacak 2019 Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği hatırlatıldı.
ÖSYM tarafından 30 Haziran'da uygulanacak 2019 Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği hatırlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:38
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