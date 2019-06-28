Son Dakika Haberleri: Dikey Geçiş Sınavı adaylarına 'saat' uyarısı
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Dikey Geçiş Sınavı adaylarına 'saat' uyarısı

1 saat önce

ÖSYM tarafından 30 Haziran'da uygulanacak 2019 Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği hatırlatıldı.

Dikey Geçiş Sınavı adaylarına 'saat' uyarısı, System.String[]
ÖSYM tarafından 30 Haziran'da uygulanacak 2019 Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği hatırlatıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:38 
Ekonomi
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