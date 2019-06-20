Son Dakika Haberleri: Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri açıklandı
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Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri açıklandı

2 saat önce

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans eğitimlerine devam etmek için girecekleri DGS için sınav giriş belgeleri yayımlandı.

Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri açıklandı, System.String[]
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans eğitimlerine devam etmek için girecekleri DGS için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sınav giriş belgeleri açıklandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim'de okuyan mezun öğrencilerin eğitimlerini lisans düzeyinde devam ettirmeleri için her yıl gerçekleştirilen DGS sınavı bu sene 30 Haziran Pazar günü yapılacak. ÖSYM, saat 14.00 itibariyle sınav giriş belgelerini yayımladı. Sınava girecek adaylar giriş belgelerine, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, DGS için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
(Emin Kuvat/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:55 Kaynak: İHA
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