Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Ağustos'ta uygulanacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Geçiş Sınavı (2020 DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 02:53

Kaynak: AA

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