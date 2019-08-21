Dikey Geçiş Sınavı tercihleri alınmaya başlandı
41 dakika önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin alınmaya başlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:28 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin alınmaya başlandığını bildirdi.
Aygün, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"2019-DGS tercihleri alınmaya başlamıştır. Adaylar tercihlerini 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' sayfamızdan yapabilirler. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını temenni eder başarılar dilerim."
Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti Sberbank, Akkuyu'nun inşaatı için 400 milyon dolar kredi verecek ASELSAN'dan tarihi sipariş rekoru! 10,2 milyar doları aştı 149 düzensiz göçmen Çanakkale açıklarında kurtarıldı