Son Dakika Haberleri: Dikey Geçiş Sınavı tercihleri alınmaya başlandı
Son Dakika Güncel Haber

Dikey Geçiş Sınavı tercihleri alınmaya başlandı

41 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin alınmaya başlandığını bildirdi.

Dikey Geçiş Sınavı tercihleri alınmaya başlandı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin alınmaya başlandığını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"2019-DGS tercihleri alınmaya başlamıştır. Adaylar tercihlerini 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' sayfamızdan yapabilirler. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını temenni eder başarılar dilerim."
halis aygün, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti
Sberbank, Akkuyu'nun inşaatı için 400 milyon dolar kredi verecek ASELSAN'dan tarihi sipariş rekoru! 10,2 milyar doları aştı 149 düzensiz göçmen Çanakkale açıklarında kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:09:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dikey Geçiş Sınavı tercihleri alınmaya başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]