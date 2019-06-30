Dikey Geçiş Sınavı yapıldı
44 dakika önce
Ön lisans programlarından lisans programlarına geçmek isteyen toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS ÖSYM tarafından 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi.
Ön lisans programlarından lisans programlarına geçmek isteyen toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS ÖSYM tarafından 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:58
Dikey Geçiş Sınavı yapıldı
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