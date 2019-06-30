Son Dakika Haberleri: Dikey Geçiş Sınavı yapıldı
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Dikey Geçiş Sınavı yapıldı

44 dakika önce

Ön lisans programlarından lisans programlarına geçmek isteyen toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS ÖSYM tarafından 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Dikey Geçiş Sınavı yapıldı, System.String[]
Ön lisans programlarından lisans programlarına geçmek isteyen toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS ÖSYM tarafından 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:58 
Ekonomi
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