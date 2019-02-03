Dikey Rüzgar Tünelinde Serbest Düşüş (Skydiving) Şampiyonu 14 Yaşındaki Wittenburg
57 dakika önce
Dikey rüzgar tünelinde serbest düşüş (skydiving) şampiyonu 14 yaşındaki Wittenburg.
Dikey rüzgar tünelinde serbest düşüş (skydiving) şampiyonu 14 yaşındaki Wittenburg
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:26 Kaynak: Youtube
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