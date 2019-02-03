Dikey Rüzgar Tünelinde Serbest Düşüş (Skydiving) Şampiyonu 14 Yaşındaki Wittenburg
48 dakika önce
İspanya'nın Girona kentinde pazar günü düzenlenen serbest düşüş (skydiving) yarışmasında katılımcılar sergiledikleri birbirinden ilginç koreografilerle izleyenlerin beğenisini aldı.
İspanya
'nın Girona kentinde pazar günü düzenlenen serbest düşüş (skydiving) yarışmasında katılımcılar sergiledikleri birbirinden ilginç koreografilerle izleyenlerin beğenisini aldı
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:34
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