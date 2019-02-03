Son Dakika Haberleri: Dikey Rüzgar Tünelinde Serbest Düşüş (Skydiving) Şampiyonu 14 Yaşındaki Wittenburg

Dikey Rüzgar Tünelinde Serbest Düşüş (Skydiving) Şampiyonu 14 Yaşındaki Wittenburg

48 dakika önce

İspanya'nın Girona kentinde pazar günü düzenlenen serbest düşüş (skydiving) yarışmasında katılımcılar sergiledikleri birbirinden ilginç koreografilerle izleyenlerin beğenisini aldı.

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İspanya'nın Girona kentinde pazar günü düzenlenen serbest düşüş (skydiving) yarışmasında katılımcılar sergiledikleri birbirinden ilginç koreografilerle izleyenlerin beğenisini aldı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:34 

İspanya, Dünya
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