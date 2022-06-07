Dikey tarımdan bal üretimine Katar'ın tarımsal yenilikleri - Son Dakika
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Dikey tarımdan bal üretimine Katar'ın tarımsal yenilikleri

07.06.2022 10:44

Çöl ikliminde tarım oldukça zorlu olabilir ancak Katar, bu iklimde mahsul yetiştirmek için çözüm sunarak devrim yaratmayı amaçlıyor.

Çöl ikliminde tarım oldukça zorlu olabilir ancak Katar, bu iklimde mahsul yetiştirmek için çözüm sunarak devrim yaratmayı amaçlıyor

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Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü Türkiye ile Katar arasında güvenlik iş birliğine dair görüşme yapıldı Türkiye ile Katar arasında güvenlik iş birliğine dair görüşme yapıldı
Kaynak: DailyMotion.com

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dikey tarımdan bal üretimine Katar'ın tarımsal yenilikleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dikey tarımdan bal üretimine Katar'ın tarımsal yenilikleri - Son Dakika
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