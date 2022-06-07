Çöl ikliminde tarım oldukça zorlu olabilir ancak Katar , bu iklimde mahsul yetiştirmek için çözüm sunarak devrim yaratmayı amaçlıyor

Kaynak: DailyMotion.com

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dikey tarımdan bal üretimine Katar'ın tarımsal yenilikleri - Son Dakika

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