Dikile'de 20 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Dikile'de 20 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında durdurulan fiber teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen yakalandı.

Dikile'de 20 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında durdurulan fiber teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cuma günü gelen ihbar üzerine, Madra Çayı açıklarında fiber teknede bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekiplerce durdurulan fiber teknede 19'u Suriye ve 1'i Yemen uyruklu olmak üzere 20 göçmen yakalandı. 8'i erkek, 5'i kadın ve 7'si çocuk olan göçmen grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya taşındı. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Dikili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:08 Kaynak: DHA
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