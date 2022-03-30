Dikili açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dikili açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı

30.03.2022 01:57
Dikili açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili ilçesi açıklarında kaçak göçmen bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan adalarına geçmeye çalışan lastik bottaki 26 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler tarafından karaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


YORUMLAR
500
İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik, Dikili, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dikili açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 02:03:26. #1.12#
SON DAKİKA: Dikili açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement