Dikili açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili ilçesi açıklarında kaçak göçmen bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan adalarına geçmeye çalışan lastik bottaki 26 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler tarafından karaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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